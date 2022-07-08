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Чудовий та безлюдний: як зараз виглядає окупований курорт на Арабатській стрілці

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Щасливцевого у 2022 році дуже важкі часи Новина оновлена 08 липня 2022, 07:38
У Щасливцевого у 2022 році дуже важкі часи

Номери здають за безцінь, але бажаючих все одно одиниці

Щасливцеве — зовсім невелике село на Арабатській стрілці під Генічеськом у нині окупованому районі Херсонської області. Воно знаходиться на узбережжі Чорного моря і відоме своїми гарячими джерелами та солоними озерами, завдяки чому приваблювало безліч туристів з усієї України та з-за кордону.

Під гнітом окупантів цьогорічний курортний сезон зірвано, пляжі порожні, і туристи не рвуться їхати на відпочинок і лікувальні процедури.

Щасливцеве на карті окупованої території України
Щасливцеве на карті окупованої території України

За даними Booking.com, у Щасливцевому та околицях є багато порожніх варіантів для оренди, при цьому номер для двох можна зняти від 300 гривень за ніч (раніше в розпал сезону на більшості курортів ціна стартувала від 500-600 гривень).

Деякі місцеві жителі, які все ж наважилися відпочити, викладають в Інстаграм фото та відео, за якими видно, наскільки порожньо зараз у Щасливцевому:

Щасливцеве 2022 в окупації
Пляжі Щасливцеве як ніколи порожні
Щасливцеве 2022 в окупації
Лікувальний курорт переживає не найкращі часи
Щасливцеве 2022 в окупації
Лише подекуди можна зустріти випадкових людей

Примітний факт, що Щасливцеве — серед населених пунктів, які постраждали від Голодомору, і на його території була братська могила воїнів радянської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз живеться в окупації курортним Затоці та Лазурному.

Теги:
#Літо #Курорт #Арабатська стрілка #Окупація #Щасливцеве