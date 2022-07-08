Чудовий та безлюдний: як зараз виглядає окупований курорт на Арабатській стрілці

Номери здають за безцінь, але бажаючих все одно одиниці

Щасливцеве — зовсім невелике село на Арабатській стрілці під Генічеськом у нині окупованому районі Херсонської області. Воно знаходиться на узбережжі Чорного моря і відоме своїми гарячими джерелами та солоними озерами, завдяки чому приваблювало безліч туристів з усієї України та з-за кордону.

Під гнітом окупантів цьогорічний курортний сезон зірвано, пляжі порожні, і туристи не рвуться їхати на відпочинок і лікувальні процедури.

Щасливцеве на карті окупованої території України

За даними Booking.com, у Щасливцевому та околицях є багато порожніх варіантів для оренди, при цьому номер для двох можна зняти від 300 гривень за ніч (раніше в розпал сезону на більшості курортів ціна стартувала від 500-600 гривень).

Деякі місцеві жителі, які все ж наважилися відпочити, викладають в Інстаграм фото та відео, за якими видно, наскільки порожньо зараз у Щасливцевому:

Пляжі Щасливцеве як ніколи порожні

Лікувальний курорт переживає не найкращі часи

Лише подекуди можна зустріти випадкових людей

Примітний факт, що Щасливцеве — серед населених пунктів, які постраждали від Голодомору, і на його території була братська могила воїнів радянської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз живеться в окупації курортним Затоці та Лазурному.