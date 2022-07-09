Пустота и закрытые магазины: курортный сезон в Железном Порту до и после оккупации (фото, видео)

Курортный сезон в Железном Порту так и не начался

Курортный сезон не состоялся не только в лечебном курорте под Мелитополем, но и в Железном порту. Закрытые магазины и кафе, пустой пляж. В сети появилось видео, на котором сравнивают как проходило лето в поселке до и после оккупации россиянами.

Видео опубликовано на канале TURIST UА.

Автор видео показывает кадры лета-2021 года, когда набережная была заполнена людьми, кафе и магазины работали. И как сейчас выглядит курортный поселок. Пляжи пустые, магазины и кафе закрыты. Для наглядности автор показывает одни и те же места в Порту с разницей в год. "Тарантино, Аттика, кафе со львами. Все закрыто", — перечисляет автор видео известные места отдыха и параллельно показывает кадры 2021 года. В тех же местах яблоку негде упасть, на львах возле кафе играют дети.

Как видно с видео кафе даже не собирались открывать, они стоят заколоченные и не подготовленные к работе.

В течение 10-минутной прогулки автор видео на набережной встретил только одного человека. Он был больше похож на работника чем на отдыхающего.

Пользователи отреагировали на видео возмущенными и ностальгическими комментариями: "Это просто жесть.

Наша любимая Железка, мы приедем к тебе после войны",

"Нам нравится Железный Порт. Мы каждый год ездим отдыхать в это великолепное место. После войны мы обязательно приедем в ЖП", "Освободили…", "Да уж".

Напомним, на отдых в Железный Порт могут выехать только жители оккупированных территорий. Цены на проживание и местные продукты значительно снизились. Жилье стоит в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, но это так и не привлекло туристов.