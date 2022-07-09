Пустота та закриті магазини: курортний сезон у Залізному Порту до та після окупації (фото, відео)

Курортний сезон у Залізному Порту так і не розпочався

Курортний сезон не відбувся не лише у лікувальному курорті під Мелітополем, а й у Залізному порту. Закриті магазини та кафе, порожній пляж. У мережі з’явилося відео, на якому порівнюють як проходило літо у селищі до та після окупації росіянами.

Відео опубліковано на каналі TURIST UА.

Автор відео показує кадри літа-2021 року, коли набережна була заповнена людьми, кафе та магазини працювали. І як зараз виглядає курортне селище. Пляжі порожні, магазини та кафе закриті. Для наочності автор показує одні й ті самі місця у Порту з різницею у рік. "Тарантіно, Аттика, кафе з левами. Все закрито", — перераховує автор відео відомі місця відпочинку та паралельно показує кадри 2021 року. У тих же місцях яблуку нема де впасти, на левах біля кафе грають діти.

Як видно з відео кафе навіть не збиралися відкривати, вони стоять забиті й не підготовлені до роботи.

Протягом 10-хвилинної прогулянки автор відео на набережній зустрів лише одну людину. Він був більше схожий на працівника, ніж на відпочиваючого.

Користувачі відреагували на відео обуреними та ностальгічними коментарями: "Це просто жерсть.

Наша улюблена Залізка, ми приїдемо до тебе після війни", "Нам подобається Залізний Порт. Ми щороку їздимо відпочивати в це чудове місце. Після війни ми обов’язково приїдемо в ЖП", "Звільнили…", "Що ж".

Нагадаємо, на відпочинок у Залізний Порт можуть виїхати лише мешканці окупованих територій. Ціни на проживання та місцеві продукти значно знизилися. Житло коштує вдвічі менше в порівнянні з минулим роком, але це так і не привабило туристів.