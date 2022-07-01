Безлюдний та занедбаний: як виглядає лікувальний курорт під Мелітополем в окупації
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Колаборанти наживаються на заказнику міжнародного значення
Молочний лиман — популярний лікувальний курорт неподалік Азовського моря в Запорізькій області нині перебуває в окупації і переживає не найкращі часи.
Скористатися лікувальними грязями не приїжджають із різних куточків України, як раніше, до того ж там зараз не проводяться роботи з підтримки екології.
Унікальний Молочний лиман відомий своїми лікувальними грязями. Він підживлюється з Азовського моря, але штучна промоїна забруднюється від штормів і вимагає регулярного очищення, — як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", окупаційна "влада" заявляла про нібито очищення промоїни "власним коштом", проте під прикриттям цих робіт видобували біоресурси з метою наживи.
Крім того, останні місяці в Азовському морі було зафіксовано мор риби та дельфінів у зв’язку з аномальною спекою та можливим викидом хімікатів після бомбардування "Азовсталі", — небезпечні речовини могли потрапити і в Молочний лиман.
На узбережжі лиману знаходилося багато дитячих таборів та інших закладів для відпочинку, проте зараз вони переважно порожні.
Як видно з свіжих фото лиману, людей там немає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядає зараз деколи популярна серед туристів Кирилівка.