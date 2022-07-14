Курортная Кирилловка в оккупации: кто остался в поселке (видео)

Молодежь уезжает, но часть людей остается

В оккупированной Кирилловке продолжает проходить впустую лето 2022 года — из-за вторжения россии местные жители потеряли основной источник заработка — туризм. Редкие посетители пляжей — чаще всего местные, иногда встречаются приезжие с других оккупированных частей Запорожской области.

Многие из Кирилловки уехали — в поселке нет ни условий для заработка, ни возможностей для существования, ведь большинство инфраструктуры было "заточено" под приезжих. Часть молодежи эвакуировалась через Крым в Европу, некоторые смогли выехать через Васильевку в сторону Запорожья, для этого нужно простоять на трассе несколько дней.

Те кто остался, сделали это по разным причинам. Пожилые родители, домашняя скотина или большие собаки, риск того, что в домах поселяться незваные гости. Местные сообщества в соцсетях отмечают, что большинство ждут освобождения от оккупации и любят Украину.

И если на море еще встречаются отдыхающие, то в самой Кирилловке складывается ощущение, что поселок вымер. Пустые улицы и днем, и ночью, разительно контрастируют с привычной для летнего сезона толпой, которая ранее заполняла поселок. Продают в основном еду местного производства и выращивания, привозных товаров почти нет, в основном они — из оккупированного Крыма.

Море в 2022 году достаточно чистое — медуз почти не видно, а пляжи ровные и гладкие без присутствия на них людей.

Ранее "Телеграф" писал о ситуации в оккупированных Бердянске и Железном порту. В Бердянске существенно взлетели цены на продукты и предметы гигиены, а в Железном Порту сезон и не начинался — кафе стоят заколоченные.