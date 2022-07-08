Жизнь в оккупации. Кирилловка: что происходит на одном из самых популярных курортов Украины

Редкие посетители пляжей в основном являются жителями других оккупированных городов

Курортная Кирилловка, которая до начала полномасштабного российского вторжения была одним из наиболее популярных мест для отдыха украинцев, в этом году не может похвастаться наплывом посетителей. Мало того, обычно заполненные людьми пляжи, сейчас выглядят весьма пустынными.

Как передает издание Горсовет со ссылкой на свои источники, редкие отдыхающие на пляжах Кирилловки в основном представляют собой жителей временно неподконтрольных территорий, которые приехали сюда, чтобы спрятаться от обстрелов и побыть в тишине.

Среди ассортимента местных продавцов есть много фруктов и овощей, в основном они были выращены на оккупированных территориях Запорожской или Херсонской областей, но есть продукты из Крыма.

Кроме овощей и фруктов, также работают продавцы сладостей, выпечки и морепродуктов, однако покупателей не очень-то и много.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Мелитополе ухудшается ситуация с уровнем жизни. В городе почти нет работы, а у людей заканчиваются средства к существованию из-за чего на улицах процветает стихийная торговля. Многие фермеры продают выращенный ими урожай почти за бесплатно, а вместе с ними улицы города заняли всякие шарлатаны и гадалки.