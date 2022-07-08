Життя в окупації. Кирилівка: що відбувається на одному з найпопулярніших курортів України

Рідкісні відвідувачі пляжів здебільшого є мешканцями інших окупованих міст

Курортна Кирилівка, яка до початку повномасштабного російського вторгнення була одним із найпопулярніших місць для відпочинку українців, цього року не може похвалитися напливом відвідувачів. Мало того, зазвичай заповнені людьми пляжі, зараз виглядають дуже пустельними.

Як передає видання Міськрада з посиланням на свої джерела, рідкісні відпочивальники на пляжах Кирилівки здебільшого є мешканцями тимчасово непідконтрольних територій, які приїхали сюди, щоб сховатися від обстрілів та побути в тиші.

Серед асортименту місцевих продавців є багато фруктів та овочів, переважно вони були вирощені на окупованих територіях Запорізької чи Херсонської областей, але є й продукти із Криму.

Крім овочів і фруктів, також працюють продавці солодощів, випічки та морепродуктів, проте покупців не дуже багато.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Мелітополі погіршується ситуація із рівнем життя. У місті майже немає роботи, а у людей закінчуються кошти існування через що на вулицях процвітає стихійна торгівля. Багато фермерів продають вирощений ними врожай майже за безкоштовно, а разом із ними вулиці міста зайняли всякі шарлатани та ворожки.