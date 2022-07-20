Росіяни вирішили хитро "знищити" HIMARS: у мережі з’явився смішний документ

рф не може впоратися з американською РСЗВ на полі бою, а тому готує фільм про її "знищення"

У середу, 20 липня, на 147-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі сплив документ, згідно з яким росіяни хочуть зробити спектакль на території Білорусі з нібито знищенням РСЗВ HIMARS.

Такий сюжет хочуть показати росіянам по ТБ, щоб довести "ефективність" армії росії у боротьбі із західним озброєнням. Журналіст Олександр Невзоров на своєму telegram-каналі висміяв російську пропаганду.

"Як неакуратно! Такі договорчики слід секретити ретельніше, ніж креслення мостів і втрати. А то стада телеглядачів росії почнуть здогадуватися, що 99% "перемог" путінської армії в Україні — грубі постановочні фейки, зняті на фанерних макетах", — написав Невзоров, який до поста прикріпив "документ".

Росіяни просять владу Білорусі посприяти у створенні фейку

Згідно з документом, співробітники росЗМІ вирішили покреативити і знайшли відмінний спосіб, як "знищити" американський Himars — зняти ролик, у якому буде ліквідовано макет американської РСЗВ.

Зазначимо, справжність цього документа не підтверджена, а в мережі лише посміялися з нього.

Нагадаємо, лише кілька систем HIMARS практично зупинили наступ окупантів на Донбасі, знищивши чимало об’єктів військової інфраструктури загарбників у глибокому тилу. Найбільш відомою втратою росіян став склад боєприпасів у Новій Каховці. Додамо, що США поставлять ще більше HIMARS в Україну. Крім того, Пентагон відправив до нашої країни РСЗВ M270, що володіє більш потужним озброєнням, ніж HIMARS.