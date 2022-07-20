Україна отримає нові HIMARS: скільки обіцяє Пентагон

Нове постачання буде за кількістю таким же, як і в червні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще партію ракетних систем залпового вогню HIMARS, які вже вкрай ефективно показують себе на фронті. Їх надішлють нашій країні у рамках нової військової допомоги у кількості 4 штук.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час онлайн-зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн-4".

"Пакет військової допомоги (для України — ред.) включатиме ще чотири сучасні ракетні системи HIMARS, які українці використовують так ефективно і які так сильно змінили ситуацію на полі бою", — повідомив міністр оборони США.

Він додав, що крім HIMARS у пакет військової допомоги також увійдуть боєприпаси до реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, що Україна отримала від США чотири установки HIMARS у червні і наші військові чудово з ними справляються. Адже майже одразу після посилення ЗСУ важкою артилерією в окупантів раптом почали один за одним вибухати військові об’єкти в тилу. У Новій Каховці злетів у повітря склад боєприпасів загарбників, також подібний об’єкт було знищено в окупованому Луганську. За останні два тижні американські РСЗВ чудово показали себе у знищенні російської логістики, фактично зупинивши наступ окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну також прибули перші ракетні системи залпового вогню M270, які можуть виявитися ще більш ефективними у боротьбі з російськими окупантами.