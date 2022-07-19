Мінську та Севастополю приготуватись: куди дістане Україна з новими далекобійними ракетами з США (карта)

ЗСУ можуть отримати набагато більше можливостей для роботи по ворожих тилах

У вівторок, 19 липня, на 146-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Україна вже отримує більш далекобійні снаряди для HIMARS, ніж спочатку заявлялося.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє liga.net. Щобільше, Україна може отримати від США ракети ATACMS дальністю до 300 км.

"Що стосується HIMARS, про які ви говорите. Є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які стріляють набагато далі, ніж це було спочатку. Сподіватимемося, що дальність, яка нам потрібна, найближчим часом з’явиться на території нашої країни. ", — заявив Данілов.

Зазначимо, тактичні ракети ATACMS можуть стати найбільш далекобійною зброєю у ЗСУ, яка дозволить накрити вогнем не лише окупований Крим, а й усі прикордонні області росії, а також практично всю територію Білорусі за потреби. Нині найбільш далекобійною зброєю українських захисників є "Точка-У" з дальністю до 120 км та ракети GMLRS для HIMARS з дальністю до 84 км.

Куди можуть вдарити ракети ATACMS при дальності польоту до 300 км

Довідка: тактичні ракети ATACMS — це по суті снаряди, що дозволяють стріляти на дистанцію до 300 км. Існує кілька їх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Що саме отримають ЗСУ від США поки що невідомо.

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Додамо, що HIMARS може запускати одну ракету ATACMS, а РСЗВ М270, які нещодавно прибули в Україну, можуть запустити дві подібні ракети.

Нагадаємо, завдяки РСЗВ HIMARS у середині липня українські захисники ліквідували представників керівництва військових сил рф.