Мінську та Севастополю приготуватись: куди дістане Україна з новими далекобійними ракетами з США (карта)
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ЗСУ можуть отримати набагато більше можливостей для роботи по ворожих тилах
У вівторок, 19 липня, на 146-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Україна вже отримує більш далекобійні снаряди для HIMARS, ніж спочатку заявлялося.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє liga.net. Щобільше, Україна може отримати від США ракети ATACMS дальністю до 300 км.
"Що стосується HIMARS, про які ви говорите. Є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які стріляють набагато далі, ніж це було спочатку. Сподіватимемося, що дальність, яка нам потрібна, найближчим часом з’явиться на території нашої країни. ", — заявив Данілов.
Зазначимо, тактичні ракети ATACMS можуть стати найбільш далекобійною зброєю у ЗСУ, яка дозволить накрити вогнем не лише окупований Крим, а й усі прикордонні області росії, а також практично всю територію Білорусі за потреби. Нині найбільш далекобійною зброєю українських захисників є "Точка-У" з дальністю до 120 км та ракети GMLRS для HIMARS з дальністю до 84 км.
Довідка: тактичні ракети ATACMS — це по суті снаряди, що дозволяють стріляти на дистанцію до 300 км. Існує кілька їх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Що саме отримають ЗСУ від США поки що невідомо.
Додамо, що HIMARS може запускати одну ракету ATACMS, а РСЗВ М270, які нещодавно прибули в Україну, можуть запустити дві подібні ракети.
Нагадаємо, завдяки РСЗВ HIMARS у середині липня українські захисники ліквідували представників керівництва військових сил рф.