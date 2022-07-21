Американський генерал спростував брехню росіян щодо HIMARS

У США спростували фейки росіян щодо потужної західної зброї

Окупаційній армії росії за 148 днів бойових дій в Україні не вдалося знищити жодної американської ракетної системи HIMARS, які допомагають українським захисниками знищувати склади із озброєнням та боєприпасами окупантів.

Відповідну інформацію у четвер, 21 липня, оприлюднив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі під час чергового брифінгу із журналістами, спростувавши неправдиві заяви російської сторони щодо "демілітаризації" HIMARS.

За його словами, окрім сучасних американських HIMARS, Україна отримує далекобійну артилерію не лише від США. Такі поставки проводить і Велика Британія.

"На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву кожен раз, коли говорю щось подібне", — пояснив генерал.

Міллі також додав, що українські Збройні Сили напрочуд ефективно використовують отримані ракетні системи, мовляв, там "відмінні артилеристи".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки новому озброєнню українським військовим вдалося призупинити наступ окупантів на Донбасі. Найбільш відомою втратою росіян став склад боєприпасів у Новій Каховці.

Також варто нагадати, що США пообіцяли передати Україні 4 додаткові установки HIMARS.