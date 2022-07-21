Війна — день 148: зіркова година HIMARS та нова зброя для України

Оперативно про головне за 21 липня

Широкомасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 148 днів. Українські захисники завдають ворогові втрати на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. Завдяки роботі західної зброї ЗСУ значно зменшили атакувальний потенціал загарбників на Донбасі, а на Херсонщині взагалі підготували плацдарм до деокупації, вдаривши за допомогою HIMARS по стратегічному об’єкту — Антонівському мосту. Напередодні відбулася четверта зустріч країн-донорів військової допомоги Україні (формат "Рамштайн", до якого входять міністри оборони країн НАТО та союзників). Очікується, що Україна за підсумками заходу отримає ще більше воєнної допомоги. Водночас, Китай зробив різкі заяви на адресу США через Україну. У Піднебесній закликали до відновлення переговорів між Вашингтоном та москвою. Тим часом Пентагон пообіцяв нове озброєння нашій країні. У пакет допомоги увійдуть і РСЗВ HIMARS.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 21 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Що сталося 18 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за понеділок: "Війна — день 145: бої на Донбасі, гучні звільнення від Зеленського".

З головними новинами за 19 липня можна ознайомитись у матеріалі за вівторок: "Війна — день 146: Рада звільнила Баканова, а окупанти "вогневим валом" штурмують Донбас".

Важлива інформація за 20 липня доступна у зведенні за середу: "Війна — день 147: окупанти націлилися на 2 міста на Донбасі, поки путін шукає зброю в Ірані".