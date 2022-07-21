Зеленському не дозволили виступити на саміті міжнародної організації: подробиці скандалу

Країни блоку не змоги досягти згоди з цього питання

Президентові України Володимиру Зеленському, якого сьогодні намагались відправити до реанімації ворожі хакери, не пощастило вдруге за день. Йому відмовили у можливості виступити на саміті торгового союзу Меркосур, який об’єднує південноамериканські країни Аргентину, Бразилію, Парагвай, Уругвай та Венесуелу.

Як передає парагвайське державне агентство AIP, про це повідомив заступник міністра економічних відносин та інтеграції країни Рауль Кано Ріккарді. За його словами, Зеленському не дозволили виступити на саміті, тому що серед країн Меркосур не було консенсусу з цього питання. "Тому український колега був проінформований про те, що в таких обставинах немає умов для розмови президента України з Меркосур", — сказав Ріккарді.

Повідомляється, що Зеленський звернувся з проханням поспілкуватись з учасниками саміту, який проходить у Парагваї, до президента країни Маріо Абдо Бенітеса. Він хотів виступити по відеозв’язку у четвер, 21 липня.

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Яка саме країна чи країни виступили проти участі українського президента у саміті, Ріккарді не повідомив. Втім, варто зазначити, що Бразилія, яка є членом Меркосур, також входить до блоку БРІКС разом з Індією, Китаєм та росією, і остання з перелічених країн робить значну ставку на це об’єднання в питаннях порятунку своєї економіки від західних санкцій. Також Бразилія декларує нейтралітет у позиції щодо російської збройної агресії в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", дві інші країни з блоку БРІКС – Індія та Китай завадили досягти консенсусу щодо України на липневій зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки.