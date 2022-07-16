На саміті G20 країни не зуміли домовитися щодо України

Міністри фінансів країн "Великої двадцятки" не погодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні

У суботу, 16 липня, на 143-й день повномасштабного вторгнення ha в Україну стало відомо, що міністри фінансів на зустрічі G20 в Індонезії не змогли досягти спільного знаменника з приводу війни в Україні.

При цьому країни G20 досягли "сильного консенсусу" щодо глобальної продовольчої безпеки. Про це повідомляє reuters.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що сторони не зуміли погодити спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні, проте погодилися з необхідністю вирішення проблеми продовольчої безпеки, що загострюється. Захід ввів проти рф санкції, а ось кілька країн G20, включаючи Китай, Індію та ПАР зайняли більш стриману позицію. До речі, Єллен раніше заявляла, що російським чиновникам не місце на саміті G20 через повномасштабне вторгнення в Україну.

Аналітики зазначають, що неможливість домовитися про комюніке відображає слабкість колись потужного економічного угруповання.

"Ми переживаємо некерований момент у світовій економіці, коли G20 паралізована війною путіна, а G7 не в змозі управляти глобальними суспільними благами", — сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку університету Бостона.

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Раніше повідомлялося, що на початку червня на зустрічі глав МЗС G20 російського міністра Сергія Лаврова публічно принизили. Після цього росіянин спішно покинув Індонезію.