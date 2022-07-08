Країни "Великої двадцятки" дали черговий ляпас росії

Ніхто з іноземних колег не хоче перебувати поряд із представниками країни-агресора

В Індонезії на п’ятницю, 8 липня, заплановано традиційну зустріч голів міністерств закордонних справ країн "Великої двадцятки". Проте традиційної фотозйомки всіх учасників цьогорічного засідання може і не бути — через участь у заході російського дипломата Сергія Лаврова.

За інформацією видання Kyodo, частина міністрів відмовилася від загального фото через небажання позувати поряд з росіянином, який яро підтримує війну в Україні та агресивну політику путіна. Першим, зважаючи на все, свою позицію висловили представники Сполучених Штатів.

За попередньою інформацією, фотосесія все ж таки може відбутися, проте наприкінці зустрічі, а не на початку, як завжди. Політики деяких країн G20 просто не хочуть опинитися на одному знімку з сергієм лавровим, який регулярно погрожує Україні військовим знищенням і займається перекручуванням фактів нинішнього протистояння.

Додамо, що першим, за даними ЗМІ, свою відмову від загального фото з лавровим висловив держсекретар Штатів Ентоні Блінкен.

Варто зазначити, що сам саміт "Великої двадцятки" заплановано на листопад 2022 року. Як уже повідомляв "Телеграф", російський диктатор володимир путін спочатку не збирався брати участь у цій зустрічі, але зараз, згідно з даними джерел, дуже навіть не проти приїхати до Індонезії.

При цьому учасники зустрічі стверджують, що особистою присутністю путіна на саміті опирається президент Індонезії. Максимум, на який може розраховувати російський лідер, це звернення до "Великої двадцятки" з відеозв’язку.

До речі, на зустрічі G20 розраховують побачити і президента України Володимира Зеленського.