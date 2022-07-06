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путін все ж таки зібрався летіти туди, де чекають на Зеленського

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський та володимир путін Новина оновлена 06 липня 2022, 16:21
Володимир Зеленський та володимир путін

Президент рф зібрався до Індонезії

У середу, 6 червня, на 133-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що президент росії володимир путін хоче відвідати саміт G20, який пройде в Індонезії.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ росії, передає РИА Новости.

За інформацією джерела, глава кремля хоче взяти участь у зустрічі "Великої двадцятки", проте формат його участі ще уточнюється.

"мзс: попередньо повідомили Індонезію про намір путіна взяти участь у саміті G20, формат підлягає уточненню залежно від ситуації у світі та з урахуванням епідеміологічної обстановки в Південно-Східній Азії", — повідомили в РИА Новости.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі раніше заявляв, що путін не приїде на Балі, де у листопаді планується проведення саміту.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт G20 та погодився взяти у ньому участь, але є деякі нюанси. За словами глави української держави, він не поїде на Балі, якщо росія не завершить війну проти України до листопада 2022 року, або якщо до Індонезії прибуде президент рф.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Війна з Росією