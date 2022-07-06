путін все ж таки зібрався летіти туди, де чекають на Зеленського

Президент рф зібрався до Індонезії

У середу, 6 червня, на 133-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що президент росії володимир путін хоче відвідати саміт G20, який пройде в Індонезії.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ росії, передає РИА Новости.

За інформацією джерела, глава кремля хоче взяти участь у зустрічі "Великої двадцятки", проте формат його участі ще уточнюється.

"мзс: попередньо повідомили Індонезію про намір путіна взяти участь у саміті G20, формат підлягає уточненню залежно від ситуації у світі та з урахуванням епідеміологічної обстановки в Південно-Східній Азії", — повідомили в РИА Новости.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі раніше заявляв, що путін не приїде на Балі, де у листопаді планується проведення саміту.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт G20 та погодився взяти у ньому участь, але є деякі нюанси. За словами глави української держави, він не поїде на Балі, якщо росія не завершить війну проти України до листопада 2022 року, або якщо до Індонезії прибуде президент рф.