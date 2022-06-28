"Налаштовані категорично": Прем'єр Італії заспокоїв стосовно участі путіна в саміті G20

Кривавого диктатора не захотів бачити на саміті президент Індонезії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прояснив інформацію про візит кривавого диктатора володимира путіна на саміт "Великої двадцятки", який запланований на острові Балі 15-16 листопада поточного року.

Як повідомив італійський прем'єр, російський президент на саміт не приїде, але його можуть включати дистанційно.

"Що стосується присутності путіна… президент (Індонезії, — ред.) Відодо це виключає. Він був категоричний — путін не приїде. Можливо дистанційне включення, подивимося", — повідомив Маріо Драгі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт G20 раніше й погодився взяти в ньому участь, але є деякі нюанси. За словами глави української держави, він не поїде на Балі, якщо росія не завершить війну проти України до листопада 2022 року, або якщо в Індонезію прибуде російський диктатор.

Нагадаємо, що днем раніше помічник президента країни-агресора Юрій Ушаков заявив, що путін погодився на участь в саміті G20, однак формат повідомити не зміг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мадриді з 28 по 30 червня проходить саміт НАТО, який вже охрестили історичним, оскільки на ньому представники Альянсу мають намір затвердити нову стратегічну концепцію, в рамках якої наступні 10 років росію, яка продовжує агресію проти України, офіційно буде визнано загрозою колективній безпеці.