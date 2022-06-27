НАТО на саміті надасть росії нового статусу: що відомо

НАТО хоче визнати росію загрозою колективній безпеці

Під час саміту НАТО, на якому планується винесення історично рішення, котре торкнеться й України, затвердять нову стратегічну концепцію в рамках якої росія наступні 10 років офіційно буде визнана загрозою колективній безпеці. захід планують провести у Мадриді 28-30 червня.

Про це у понеділок, 27 червня, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час чергової пресконференції. За його словами, новий документ не змінить оборонної стратегії альянсу.

"Лідери затвердять нову стратегічну концепцію, яка відобразить сучасну ситуацію в області безпеки… В ній Росія буде названа як одна з найістотніших загроз нашій безпеці", — пояснив генсек.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у НАТО дали невтішний прогноз щодо війни України з росією, а також пояснили, чим саме альянс планує допомогти у боротьбі з агресором.

Також варто нагадати, як генеральний секретар НАТО зробив кілька важливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, Єнс Столтенберг пояснив, яким чином країни альянсу допомагатимуть Києву у протистоянні агресору.