НАТО на саммите даст россии новый статус: что известно

НАТО хочет признать россию угрозой коллективной безопасности

В ходе саммита НАТО, где планируется вынесение исторически затрагиваемого и Украины решения, утвердят новую стратегическую концепцию в рамках которой Россия следующие 10 лет официально будет признана угрозой коллективной безопасности. Мероприятие планируется провести в Мадриде 28-30 июня.

Об этом в понедельник, 27 июня, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время очередной пресс-конференции. По его словам, новый документ не изменит оборонную стратегию альянса.

"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", — пояснил генсек.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО дали неутешительный прогноз по войне Украины с Россией, а также объяснили, чем именно альянс планирует помочь в борьбе с агрессором.

Также следует напомнить, как генеральный секретарь НАТО сделал несколько важных заявлений о войне в Украине. В частности, Йенс Столтенберг объяснил, каким образом страны альянса будут помогать Киеву в противостоянии агрессору.