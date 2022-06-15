Укр

Вооружение и военная помощь: генсек НАТО сделал несколько важных для Украины заявлений

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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НАТО становится все более реальным кошмаром для путина Новость обновлена 15 июня 2022, 12:51
НАТО становится все более реальным кошмаром для путина

Столтенберг обещает не оставлять Украину без поддержки

Накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-3") генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собрал большой брифинг для прессы. В его рамках он много говорил об Украине и военной помощи для нашей армии.

"Телеграф" собрал самые главные заявления политика, озвученные им во время выступления перед журналистами. Если они будут воплощены в жизнь, как и обещается, то вероятность ускорения победы Украины над россией значительно возрастает.

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О Вооруженных Силах Украины

Столтенберг подчеркнул, что НАТО тесно сотрудничает с украинской армией, начиная с 2014 года. За это время представители стран-участниц Альянса постоянно проводили совместные учения с нашими защитниками, а также предоставляли им важное вооружение.

Впрочем, на достигнутому останавливаться не собираются. По словам генсека, сейчас невозможно предсказать, сколько еще будет длиться российско-украинская война, потому ВСУ требуют дополнительной помощию

В связи с этим НАТО хочет перевести украинских военнослужащих на вооружение, которое характерно для Альянса. Им заменят старое, оставшееся еще с советских времен.

О военной помощи

После заседания "Рамштайна-3" представители МИД стран-участниц НАТО планируют выступить с совместным заявлением. Главный его посыл — дополнительные поставки оружия для украинской армии.

В их число, согласно анонсу Йенса Столтенберга, войдет различное тяжелое вооружение, а также дальнобойная артиллерия.

О Зеленском

Был упомянут во время брифинга и украинский лидер Владимир Зеленский. Как известно, на конец июня в Испании запланирован очередной саммит Североатлантического Альянса. Столтенберг отметил, что одним из приглашенных политиков стал и Президент Украины.

К слову, следует напомнить, что в мадридском саммите впервые за всю историю страны планирует принять участие и Япония. Это не слишком хорошо для россии, которая имеет с этим государством территориальные споры за Курильские острова.

Также "Телеграф" сообщал о том, что может принести Украине (и в последствии — противнику) заседание "Рамштайна-3". Спойлер — его итоги вряд ли понравятся Кремлю.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Война #Йенс Столтенберг #ВСУ