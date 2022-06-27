НАТО готовит резонансное решение на своем саммите - СМИ

В рамках новой стратегической концепции Североатлантического альянса, которую планируют утвердить в ближайшие дни, его основной миссией впервые станет защита "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников НАТО.

Как пишет итальянская газета "El Pais", проект документа планируется утвердить во время саммита альянса, который состоится 28-30 июня в Мадриде.

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