НАТО готовит резонансное решение на своем саммите - СМИ
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В рамках новой стратегической концепции Североатлантического альянса, которую планируют утвердить в ближайшие дни, его основной миссией впервые станет защита "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников НАТО.
Как пишет итальянская газета "El Pais", проект документа планируется утвердить во время саммита альянса, который состоится 28-30 июня в Мадриде.
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