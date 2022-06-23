Генсек НАТО сделал неутешительный прогноз насчет войны в Украине и объяснил, чем поможет альянс

Страны-участницы НАТО считают военную помощь Украине своим моральным и политическим обязательством

Украина будет долго воевать с россией, однако союзники НАТО готовы и дальше поставлять Киеву мощное вооружение. И будут делать это столько, сколько потребуется, чтобы все же остановить агрессора.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, пишет Politico. По его словам, неустанные поставки оружия Украине являются "политическим и моральным обязательством" его союзников. Он подчеркнул, что даже учитывая длительное противостояние москве, оружие будет поступать Киеву в течение длительного времени.

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"Так долго, насколько это нужно, весь мой месседж состоит в том, что мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько будет продолжаться эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО… что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени", — сказал он.

Столтенберг также добавил, что на данном этапе Украине нужно новейшее и тяжелое оружие, поэтому его поставки необходимо не прекращать "как это уже давно делают союзники НАТО". Также он напомнил о роли, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки.

В заключение он отметил, что фактически война в Украине началась еще в 2014 году, когда российская федерация оккупировала крымский полуостров и поддержала боевиков в восточной части украинского государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время крупного брифинга для недавно состоявшегося прессы генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы альянса готовы в дальнейшем поставлять сбору Украине, включая дальнобойную артиллерию.