НАТО готує резонансне рішення на своєму саміті - ЗМІ
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Нововведення планують обговорювати вже на цьому тижні
В рамках нової стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу, яку планують затвердити вже найближчими днями, його основною місією вперше стане захист "суверенітету і територіальної цілісності" країн-союзників НАТО.
Як пише іспанська газета "El Pais", проєкт документа планують затвердити під час саміту альянсу, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді. При цьому відзначається, що включення цього пункту до концепції є наслідком ситуації котра відбувається в Україні.
"У п'ятій статті договору НАТО наголошується, що території, на які розповсюджується колективна оборона альянсу, обмежуються євроатлантичним простором у Європейському союзі, Північній Америці, азіатськими землями Туреччини, а також островами на північ від тропіка Раку. Саме це виключало з дії офіційного документа Сеуту та Мелілью – суверенні іспанські території у Північній Африці", — йдеться в тексті публікації.
Згідно з даними видання, включення пункту щодо захисту "територіальної цілісності" розглядається не як поступка Мадриду, хоча Іспанія активно його підтримувала, а ще одним наслідком ситуації, котра склалася в Україні через військову агресію російської федерації.
Також зазначається, що під час саміту, однією з тем обговорення стане саме протистояння України російському ворогу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, в якій зробив доволі невтішний прогноз щодо війни в Україні, а також пояснив, чим саме альянс планує допомогти у боротьбі з агресором.