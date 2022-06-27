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НАТО готує резонансне рішення на своєму саміті - ЗМІ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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НАТО невпинно слідкує за ситуацією в Україні Новина оновлена 27 червня 2022, 11:23
НАТО невпинно слідкує за ситуацією в Україні

Нововведення планують обговорювати вже на цьому тижні

В рамках нової стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу, яку планують затвердити вже найближчими днями, його основною місією вперше стане захист "суверенітету і територіальної цілісності" країн-союзників НАТО.

Як пише іспанська газета "El Pais", проєкт документа планують затвердити під час саміту альянсу, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді. При цьому відзначається, що включення цього пункту до концепції є наслідком ситуації котра відбувається в Україні.

"У п'ятій статті договору НАТО наголошується, що території, на які розповсюджується колективна оборона альянсу, обмежуються євроатлантичним простором у Європейському союзі, Північній Америці, азіатськими землями Туреччини, а також островами на північ від тропіка Раку. Саме це виключало з дії офіційного документа Сеуту та Мелілью – суверенні іспанські території у Північній Африці", — йдеться в тексті публікації.

Згідно з даними видання, включення пункту щодо захисту "територіальної цілісності" розглядається не як поступка Мадриду, хоча Іспанія активно його підтримувала, а ще одним наслідком ситуації, котра склалася в Україні через військову агресію російської федерації.

Також зазначається, що під час саміту, однією з тем обговорення стане саме протистояння України російському ворогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, в якій зробив доволі невтішний прогноз щодо війни в Україні, а також пояснив, чим саме альянс планує допомогти у боротьбі з агресором.

Теги:
#Іспанія #Саміт #НАТО #Рішення #Територіальна цілісність