У кремлівських чиновників "підгоряє" через дипломатичні успіхи України

Російські політики упевнені, що Захід має намір влаштувати повномасштабну війну проти російської федерації. Принаймні, у цьому переконаний керівник російського МЗС сергій лавров. Такою безглуздою заявою політик виділився після набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Як повідомляє "Телеграф", лавров з такими думками виступив під час спільної пресконференції з колегою із Азербайджану. Крім іншого, він підкреслив, що нинішня європейська спільнота дуже "русофобна", і від усіх нових кандидатів у ЄС нібито вимагають відповідати цій вимогі.

Це все, переконаний сергій лавров, може натякати на те, що в НАТО та Євросоюзі хочуть зібрати коаліцію проти росії — за підсумком, для великої війни з росією.

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"У нас мало ілюзій, що нинішня нинішня русофобська зарядженість Євросоюзу якимось чином розсмокчеться або зміниться в найближчому огляді, а якщо чесно, у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали", — заявив російський дипломат.

Також він порівняв дії Заходу з поведінкою Німеччини за часів Адольфа Гітлера. І це — попри те, що саме росія зараз багато в чому копіює дії нацистського режиму.

Нагадаємо, "Телеграф" вже розповідав, що лавров упевнений у "успішності" російської "спецоперації" в Україні, а також вважає, що Київ не хоче вести переговори з Москвою через вказівки Заходу. Крім цього, він серйозно нахамив журналісту, коли той поцікавився щодо вивезення зерна російськими солдатами за межі України.