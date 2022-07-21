Хакери зламали відому радіостанцію: пролунав фейк про Зеленського

Ролик з підозрілим фрагментом опублікувала блогерка Монро

Хакери росіян уже не вперше намагаються поширювати фейки пов’язані з президентом України Володимиром Зеленським. Вдень 21 липня черговий такий вкид вийшов в ефір музичної радіостанції "Мелодія".

Між піснями почав виходити записаний роботизованим жіночим голосом аудіоролик, який повідомляв, що Зеленський перебуває у важкому стані в реанімації, а влада в Україні перейшла до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Його помітила і записала блогерка і світська персона Монро.

Коротке відео із записом фейка вона незабаром видалила зі свого телеграм-каналу і опублікувала "кружечок", в якому пояснила, що саме відбулось. "Слухала радіо "Мелодія", пісню… потім переривається і інформація, що Зеленський знаходиться в реанімації… Я так розумію, радіо "Мелодія" зламали", — сказала Монро.

Незабаром компанія "ТАВР Медіа", яка володіє радіостанцією підтвердила – на їхні сервери була здійснена кібератака. "Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям Президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності", — заявили в компанії. І пообіцяли найближчим часом вирішити технічну проблему.

Як повідомляв "Телеграф", ще у березні від російських хакерів поширився фейк, буцімто Володимир Зеленський закликав українців скласти зброю. Він цю брехню спростував особисто. В інтернет також вкидали підроблені відео з буцімто горами кокаїну на столі українського президента і було декілька спроб поширити діпфейки. Поки нічого із цього серйозного ефекту не мало.