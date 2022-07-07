У Києві бурят організував аферу через Тіндер: деталі махінації

Фейковий ресторан уже не працює

У Києві судитимуть росіянина, який влаштував аферу через Тіндер.

Про це повідомляє телеканал "Київ". Відповідний сюжет про Тіндер-аферистів вийшов у середу, 6 липня на YouTube-каналі "Телеканал Київ".

У столиці України група аферистів створила фейковий ресторан. Дівчата водили туди кавалерів, яких знаходили у додатку для романтичних знайомств. Там голодні красуні замовляли їжу, яка, як згодом з’ясовувалося, коштувала космічну ціну. Наприклад, порція олів’є коштувала 1000 грн, йдеться у сюжеті.

Один із відвідувачів написав заяву в поліцію, а невдовзі з’ясувалося про вісьмох жертв цієї афери, які за похід у "кафе" викладали від 5000 до 20000 гривень. Далеко не всі потерпілі чоловіки зверталися до правоохоронних органів. Примітно, що "ресторан" насправді взагалі існував, а персоналом у закладі були "актори".

Організував злочинну схему 22-річний росіянин із Бурятії. Учасникам "вистави" загрожує до 12 років ув’язнення.

"Як аферистам вдавалося працювати не один місяць, не привертаючи увагу правоохоронців, питання риторичне", — зазначили у сюжеті.

Раніше повідомлялося, що в метро Києва помітили дивного "блогера", який кричав: "путін не винен".

Нагадаємо, правоохоронці влаштували рейд по нічних клубам Києва, роздаючи повістки у військкомати.