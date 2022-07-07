Російська республіка в Києві — у власника Mandarin plaza і Lavina Mall знайшли паспорт РФ — його підозрюють у відмиванні мільярда

Слідство підозрює ТРЦ бізнесмена з паспортом громадянина росії, у відмиванні грошей та ухиленні від податку

Майже два місяці триває судове протистояння власника великого столичного торговельного центру Lavina Mall (127 тисяч квадратних метрів торгових площ) з міською прокуратурою.

ТРЦ, який постраждав від удару авіації російських окупантів, відновив свою роботу 10 травня, а вже 11 травня Голосіївський районний суд заарештував облігації торговельного центру майже на 970 мільйонів гривень. Про це докладно розповідає Ліга. Бізнес.

Ухилялися від податків та виводили кошти

За версією правоохоронців, випущені цінні папери ТРЦ використовувалися для мінімізації компанією податків за рахунок сплати за ними відсотків за неринковими ставками, що дозволяло завищувати витрати.

З іншого боку, вже придбані іншими компаніями облігації, як стверджують силовики, купувалися та продавалися фінансовими компаніями та фізособами на позабіржовому фондовому ринку з великими знижками чи націнками. Ціни на них коливалися від 0,01 до 1500% від номіналу, тобто облігацію за 1000 грн, наприклад, можна було купити за 10 грн та продати за 1,5 млн грн, заробивши величезний прибуток.

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"Звичайно, якщо таке відбувається, це може свідчити про спроби відмивання коштів. Але у рішенні немає нічого про те, що такі транзакції цими облігаціями траплялися", — говорить Олександр Паращий, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.

За версією правоохоронців, займалися цим 9 компаній разом із деякими співробітниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Треба сказати, що після випуску облігацій у 2018 році справи ТРЦ Lavina Mall і справді йдуть своєрідно – з одного боку, він почав працювати і навіть отримав прибуток того ж року, з іншого – з 2019 року ТРЦ почав працювати на збитки. Щоправда, це можна пояснити починаючи з 2020 року карантинними обмеженнями через коронавірус.

В інтересах Росії

Але найцікавіше – мета випуску облігацій на майже мільярд гривень, якою значиться добудова ТРЦ та погашення боргу перед власником.

"Значну частину фінансів керівництво Lavina Mall витрачало на виплату боргів своєму власнику, досягаючи нульових прибутків. Такі випуски облігацій є відомим засобом оптимізації оподаткування. До того ж, можуть виникати етичні питання, але це не проблема в правовому полі" — пише LIGA.net.

З власником Lavina Mall все непросто – власник чудово відомий – ним є уродженець Ашхабада, який з 90-х років працює в Україні, бізнесмен Вагіф Алієв. У ЗМІ та відкритих базах Алієв проходить часто як громадянин росії.

Вагіф Алієв

За даними Forbea.ua Вагіф Алієв є найбільшим в Україні власником торгової нерухомості загальною площею близько 350 тисяч кв. м., в які крім ТРЦ "Лавіна" входять також "Мандарин плаза" та 50% Blockbuster Mall. Також у планах бізнесмена добудувати ще 2 ТРЦ — Lesnaya Mall і Hippodrome Mall.

Цікаво, що його дочки Нателла і Аліна були громадянами російської федерації, щоправда в мвс росії в березні 2022 року заявили, що через помилки в документах вони цього громадянства були позбавлені.

Цікаво, що Нателла Алієва (більш відома як Нателла Крапівіна) була продюсером співачки Світлани Лободи, яка тривалий час працює в основному в країні-окупанті.

Тим часом СБУ продовжує виявляти компанії, які займаються фінансуванням бюджету окупанта.