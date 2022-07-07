Русская республика в Киеве – у владельца Mandarin plaza и Lavina Mall нашли паспорт РФ - его подозревают в отмывании миллиарда

Следствие подозревает ТРЦ бизнесмена с паспортом гражданина рф, в отмывании денег и уклонении от налога

Почти 2 месяца длится судебное противостояние владельца крупного столичного торгового центра Lavina Mall (127 тысяч квадратных метров торговых площадей), с городской прокуратурой.

Пострадавший от удара авиации российских оккупантов ТРЦ возобновил свою работу 10 мая, а уже 11 мая Голосеевский районный суд арестовал облигации торгового центра почти на 970 миллионов гривен. Об этом подробно рассказывает "Лига. Бизнес".

Уклонялись от налогов и выводили средства

По версии правоохранителей, выпущенные ценные бумаги ТРЦ использовались для минимизации компанией налогов за счет уплаты по ним процентов по не рыночным ставкам, что позволяло завышать расходы.

С другой стороны, уже приобретенные другими компаниями облигации, как утверждают силовики, покупались и продавались финансовыми компаниями и физлицами на внебиржевом фондовом рынке с большими скидками или наценками. Цены на них колебались от 0,01 до 1500% от номинала, то есть облигацию за 1000 грн, например, можно было купить за 10 грн и продать за 1,5 млн грн, заработав огромную прибыль.

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"Конечно, если такое происходит, это может свидетельствовать о попытках отмывания средств. Но в решении нет ничего о том, что такие транзакции по этим облигациям случались", — говорит Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

По версии правоохранителей, занимались этим 9 компаний вместе с некими сотрудниками Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Надо сказать, что после выпуска облигаций в 2018 году дела ТРЦ Lavina Mall и впрямь идут своеобразно – с одной стороны, он начал работать и даже получил прибыль в том же году, с другой – с 2019 года ТРЦ начал работать в убыток. Правда это можно объяснить начиная с 2020 года карантинными ограничениями из-за коронавируса.

В интересах рф

Но самое интересное – цель выпуска облигаций на почти миллиард гривен, которой значится достройка ТРЦ и погашение долга перед собственником.

"Значительную часть финансов руководство Lavina Mall тратило на выплату долгов своему владельцу, достигая нулевых прибылей. Такие выпуски облигаций являются известным средством оптимизации налогообложения. К тому же могут возникать этические вопросы, но это не проблема в правовом поле" — пишет LIGA.net.

С владельцем же Lavina Mall все непросто – собственник прекрасно известен — им является уроженец Ашхабада, с 90-х годов работающий в Украине, бизнесмен Вагиф Алиев. В СМИ и открытых базах Алиев проходит часто как гражданин рф.

Вагиф Алиев

По данным Forbea.ua Вагиф Алиев является крупнейшим в Украине владельцем торговой недвижимости общей площадью порядка 350 тысяч кв. м., в которые помимо ТРЦ "Лавина" входят также "Мандарин плаза" и 50% Blockbuster Mall. Также в планах бизнесмена достроить еще 2 ТРЦ — Lesnaya Mall и Hippodrome Mall.

Любопытно, что его дочери Нателла и Алина были гражданами российской федерации, правда в мвд рф в марте 2022 года заявили, что из-за ошибок в документах они этого гражданства были лишены.

Интересно, что Нателла Алиева (более известна как Нателла Крапивина) была продюсером певицы Светланы Лободы, длительное время работающей в основном в стране-оккупанте.

Тем временем СБУ продолжает выявлять компании, занимающиеся финансированием бюджета оккупанта.