Певицу раскритиковали за то, что она до сих пор не назвала настоящего виновника войны

Украинская певица Светлана Лобода, которая только на 29-й день признала, в Украине идет настоящая война, в среду, 15 июня, приехала в Ирпень, который только сейчас начал возвращаться к нормальной жизни после обстрелов российских захватчиков.

Артистка, выступающая ранее в россии, собственными глазами увидела разрушенные улицы родного города. О своем приезде Лобода рассказала в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"…Я не знаю, что должно произойти, чтоб УКРАИНЦЫ простили все то, что происходило здесь!…" Ирпень. 112 день войны", — написала певица.

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В комментариях к этому посту украинцы указали певице на то, что она до сих пор не назвала настоящего виновника кровопролитной войны — россию и ее президента владимира путина.

Напомним, что на 100-й день российско-украинской войны у Светланы Лободы состоялась премьера украиноязычной песни и клипа на нее под названием "Молитва". Артистка поет о событиях в Украине и обещает быть рядом со своими соотечественниками. Ее фанаты отметили, что певицу хоть и осудили ранее за многолетнюю работу в россии, но она не отказалась от своей страны и не ведет себя равнодушно, в отличие от своих коллег Таисии Повалий и Ани Лорак.