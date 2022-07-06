Леся Нікітюк знімає нову "ЛеМаршрутку": "Плануємо розпочати з Києва, а закінчити у Ялті"

Телеведуча має грандіозні плани на новий сезон шоу.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк із початку війни в Україні активно волонтерить і як може допомагає і хлопцям із ЗСУ, і тим українцям, яким довелося залишити свої будинки. Телеведуча навіть організувала тимчасовий притулок для вимушених переселенців у рідному Хмельницькому, проте 1 липня стало відомо про закриття цього центру. Тепер леді Ле вирішила зайнятися своєю професійною діяльністю та повідомила про старт зйомок нового сезону її туристичного шоу "ЛеМаршрутка".

На своїй сторінці в Інстаграм Нікітюк опублікувала перший знімок зі зйомок шоу, пояснивши, чому вона "випала" на пару днів із соцмереж. Телеведуча хоче знову поїхати містами та селами України навіть попри війну.

"Ми готуємося до зйомок Ле Маршрутки 3й сезон. Це буде непросто з огляду на реалії, в яких ми з вами живемо. Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті) Віримо у ЗСУ!" — підписала знімок Леся.

На фото дівчина позує разом зі своїм водієм Богданом Богдановичем на тлі розбитої маршрутки, якою вона вже об’їздила всю Україну, біля нерозірваної ракети. Напевно, у новому сезоні свого туристичного шоу телеведуча покаже ті зруйновані "русскім міром" міста, і те, як там зараз живуть люди.

Зазначимо, що раніше Леся Нікітюк показувала, що окупанти зробили з головним атрибутом її шоу — жовтою ЛеМаршруткою, переобладнаною у домашній простір із баром та лаунж-зоною. Ще тоді телеведуча пообіцяла, що новому сезону бути, в якому вона покаже відбудовані Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми, а також відому Чорнобаївку.

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк повідомила про загибель знайомого з Маріуполя. Телеведуча познайомилася з молодими моряками якраз під час зйомок шоу "ЛеМаршрутка" у Маріуполі.