Леся Никитюк снимает новую "ЛеМаршрутку": "Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте"

У телеведущей грандиозные планы на новый сезон шоу.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк с начала войны в Украине активно волонтерит и как может помогает и парням из ВСУ, и тем украинцам, которым пришлось покинуть свои дома. Телеведущая даже организовала временный приют для вынужденных переселенцев в родном Хмельницком, однако 1 июля стало известно о закрытии этого центра. Теперь леди Ле решила заняться своей профессиональной деятельностью, и сообщила о старте съемок нового сезона ее туристического шоу "ЛеМаршрутка".

На своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала первый снимок со съемок шоу, тем самым объяснив, почему она "выпала" на пар дней из соцсетей. Телеведущая хочет снова поехать по городам и селам Украины даже несмотря на войну.

"Мы готовимся к съемкам Ле Маршрутки 3й сезон. Это будет непросто учитывая реалии, в которых мы с вами живем. Планируем начать с Киева а закончить в Ялте) Верим в ВСУ!" — подписала снимок Леся.

На фото девушка позирует вместе со своим водителем Богдан Богданычем на фоне разбитой маршрутки, которой она уже исколесила всю Украину, возле неразорванной ракеты. Наверное, в новом сезоне своего туристического шоу телеведущая покажет те разрушенные "русским миром" города, и то как там сейчас живут люди.

Отметим, что ранее Леся Никитюк показывала, что оккупанты сделали с главным атрибутом ее шоу — желтой ЛеМаршруткой, переоборудованной в домашнее пространство с баром и лаунж-зоной. Еще тогда телеведущая пообещала, что новому сезону быть, в котором она покажет отстроенные Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы, а также известную всем Чернобаевку.

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк сообщила о гибели знакомого из Мариуполя. Телеведущая познакомилась с молодым моряком как раз во время съемок шоу "ЛеМаршрутка" в Мариуполе.