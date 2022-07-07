В Киеве бурят организовал аферу через Тиндер: детали махинации

Фейковый ресторан уже не работает

В Киеве будут судить россиянина, который устроил аферу через Тиндер.

Об этом сообщает телеканал "Киев". Соответствующий сюжет о Тиндер-аферистах вышел в среду, 6 июля на YouTube-канале "Телеканал Київ".

В столице Украины группа аферистов создали фейковый ресторан. Девушки водили туда кавалеров, которых находили в приложении для романтических знакомств. Там голодные красавицы заказывали еду, которая, как потом выяснялось, стоила космическую цену. Например, порция оливье стоила 1000 грн, говорится в сюжете.

Один из посетителей написал заявление в полицию, а вскоре выяснилось про восьмерых жертв этой аферы, которые за поход в "кафе" выкладывали от 5000 до 20000 гривен. Далеко не все потерпевшие мужчины обращались в правоохранительные органы. Примечательно, что "ресторан" на самом деле вообще не существовал, а персоналом в заведении были "актеры".

Организовал преступную схему 22-летний россиянин из Бурятии. Участникам "спектакля" грозит до 12 лет заключения.

"Как аферистам удавалось работать не один месяц, не привлекая внимание правоохранителей, вопрос риторический", — отметили в сюжете.

Ранее сообщалось, что в метро Киева заметили странного "блогера", который кричал: "путин не виноват".

Напомним, правоохранители устроили рейд по ночным клубам Киева, раздавая повестки в военкоматы.