Кричал, что "путин не виноват": в метро Киева заметили странного "блогера" (фото)

Мужчина скрылся, когда услышал о полиции

В киевском метро во время воздушной тревоги непонятный мужчина устроил истерику из-за российского диктатора владимира путина.

Как сообщает телеграм-канал Obozrevatel.ua, мужчина вел прямую трансляцию с одной из станций метро, а также цеплялся к сотрудникам метрополитена с вопросами о том, что там якобы "кого-то тренируют к чему-то".

Когда посетители сделали ему замечание о том, что в стране идет война и все вопросы стоит задать путину, мужчина начал кричать, что российский диктатор "вообще ни при чем".

После этого мужчины объяснили ему, кем тот является и пригрозили вызвать полицейских. Услышав упоминание о правоохранителях, мужчина ушел из метро, продолжая вести трансляцию.

Как сообщалось ранее, в Каменском (Днепропетровская область) полиция задержала 37-летнего мужчину, который сначала громко ругался в сторону полицейских, а затем и вовсе бросил в одного из них бутылку с коктейлем молотова.

Тем временем в Киеве бойцы теробороны задержали мужчину, который нарушил комендантский час, прострелив тому обе ноги. Как оказалось, он числится в розыске, а потому решили проверить нарушителя, однако тот бросился наутек и был принят за диверсанта.