Кричав, що "путін не винен": у метро Києва помітили дивного "блогера" (фото)

Чоловік втік, коли почув про поліцію

У київському метро під час повітряної тривоги незрозумілий чоловік влаштував істерику через російського диктатора володимира путіна.

Як повідомляє телеграм-канал Obozrevatel.ua, чоловік вів пряму трансляцію з однієї зі станцій метро, а також чіплявся до співробітників метрополітену з питаннями про те, що там нібито "когось тренують до чогось".

Коли відвідувачі зробили йому зауваження про те, що в країні йде війна і всі питання варто поставити путіну, невідомий почав кричати, що російський диктатор "взагалі не винен".

Після цього присутні там чоловіки пояснили йому, ким той є та пригрозили викликати поліцейських. Почувши згадку про правоохоронців, чоловік пішов із метро, продовжуючи трансляцію.

Як повідомлялося раніше, у Кам’янському (Дніпропетровська область) поліція затримала 37-річного чоловіка, який спочатку голосно лаявся у бік поліцейських, а потім взагалі кинув в одного з них пляшку з коктейлем молотова.

Тим часом у Києві бійці тероборони затримали чоловіка, який порушив комендантську годину, простріливши обидві ноги. Як виявилося, він перебуває в розшуку, а тому вирішили перевірити порушника, проте той кинувся навтьоки і був прийнятий за диверсанта.