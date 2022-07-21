Хакеры взломали известную радиостанцию: прозвучал фейк о Зеленском

Ролик с подозрительным фрагментом опубликовала блогерка Монро

Хакеры россиян уже не впервые пытаются распространять фейки связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским. Днем 21 июля очередной такой вброс вышел в эфир музыкальной радиостанции "Мелодия".

Между песнями начал выходить записанный роботизированным женским голосом аудиоролик, который сообщал, что Зеленский находится в тяжелом состоянии в реанимации, а власть в Украине перешла к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Его заметила и записала блогерка и светская персона Монро.

Краткое видео с записью фейка она вскоре удалила из своего телеграмм-канала и опубликовала "кружочек", в котором объяснила, что произошло. "Слушала радио "Мелодия", песню... потом прерывается и информация, что Зеленский находится в реанимации... Я так понимаю, радио "Мелодия" взломали", — сказала Монро.

Вскоре компания "ТАВР Медиа", владеющая радиостанцией подтвердила — на их серверы была совершена кибератака. "Подчеркиваем, никакая информация о проблемах со здоровьем Президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", — заявили в компании. И пообещали в ближайшее время решить техническую проблему.

Как сообщал "Телеграф", еще в марте от российских хакеров распространился фейк, что Владимир Зеленский призвал украинцев сложить оружие. Он эту ложь опроверг лично. В интернет также вбрасывали поддельные видео с якобы горами кокаина на столе украинского президента и было несколько попыток распространить дипфейки. Пока ничего из этого серьезного эффекта не возымело.