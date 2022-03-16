Укр

Хакеры оккупантов взломали украинский канал и запустили фейк о Зеленском

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Руководство страны сдаваться не собирается Новость обновлена 16 марта 2022, 13:04
Руководство страны сдаваться не собирается

Россияне используют информационные методы ведения войны для запугивания и психологического давления

Украинский телеканал "Украина 24" подвергся сильной вражеской атаке хакеров, в следствии чего в эфир было выпущено бегущую строчку с выдуманным сообщением о капитуляции ВСУ. Обращение было составлено якобы со слов президента Владимира Зеленского. Пресс-служба телеканала сразу заявила — это ФЕЙК!

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление "Украина 24".

"Друзья, мы не единожды об этом сообщали! Это фейк! Никто сдаваться не собирается, — подчеркнули журналисты. — Тем более, в условиях, когда армия рф терпит поражения в боях с Украинской армией!".

Виртуальное "нападение" на серверы телеканала осуществили вражеские хакеры, скорее всего из самой российской федерации. Подобные детали пока еще уточняются.

Видео с фейковой информацией мы добавляем, но исключительно для ознакомления и понимания, как могут выглядеть лживые вбросы со стороны россии.

Следует добавить, что сам эфир хакерам пришелся "не по зубам". Пришлось довольствоваться только "бегущей строчкой".

Призываем всех наших читателей и украинцев в целом быть скептическими ко многим новостям, проверять информацию и не поддаваться панике! Власти Украины не один раз подчеркивали: на ультиматумы рф никто не соглашается, страну никто не сдает!

Добавим, что Украине недавно пообещали доступ к специальному ресурсу, который не только поможет идентифицировать погибших вражеских военных, но и противостоять информационной пропаганды Москвы.

Теги:
#Украина #Россия #Хакеры #Война #Дезинформация #Фэйк
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