Хакеры оккупантов взломали украинский канал и запустили фейк о Зеленском
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Россияне используют информационные методы ведения войны для запугивания и психологического давления
Украинский телеканал "Украина 24" подвергся сильной вражеской атаке хакеров, в следствии чего в эфир было выпущено бегущую строчку с выдуманным сообщением о капитуляции ВСУ. Обращение было составлено якобы со слов президента Владимира Зеленского. Пресс-служба телеканала сразу заявила — это ФЕЙК!
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление "Украина 24".
"Друзья, мы не единожды об этом сообщали! Это фейк! Никто сдаваться не собирается, — подчеркнули журналисты. — Тем более, в условиях, когда армия рф терпит поражения в боях с Украинской армией!".
Виртуальное "нападение" на серверы телеканала осуществили вражеские хакеры, скорее всего из самой российской федерации. Подобные детали пока еще уточняются.
Видео с фейковой информацией мы добавляем, но исключительно для ознакомления и понимания, как могут выглядеть лживые вбросы со стороны россии.
Следует добавить, что сам эфир хакерам пришелся "не по зубам". Пришлось довольствоваться только "бегущей строчкой".
Призываем всех наших читателей и украинцев в целом быть скептическими ко многим новостям, проверять информацию и не поддаваться панике! Власти Украины не один раз подчеркивали: на ультиматумы рф никто не соглашается, страну никто не сдает!
Добавим, что Украине недавно пообещали доступ к специальному ресурсу, который не только поможет идентифицировать погибших вражеских военных, но и противостоять информационной пропаганды Москвы.
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