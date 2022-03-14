Позволит опознать убитых оккупантов и развеять кремлевские фейки: Украина получит мощный инструмент

россия такой возможности не получит

Директор компании Clearview AI Хоан Тон-Тхат предложил помощь Минобороны Украины в распознавании личности убитых на территории нашей страны оккупантов.

Как сообщает Reuters, компания предоставила украинскому оборонному ведомству бесплатный доступ к их системе распознавания лиц.

Сама система Clearview AI имеет доступ к более чем 10 миллиардам фотографий, среди которых 2 миллиарда взяты из российской соцсети "ВКонтакте".

Ожидается, что это может помочь установить личности российских солдат, которые были ликвидированы на территории Украины, поскольку сможет опознать тела даже с поврежденными лицами быстрее, чем это можно сделать по отпечаткам пальцев. Соответственно это также упростит поиск их родственников.

Кроме того, ожидается, что это позволит развеять некоторые фейки кремлевской пропаганды, например о количестве потерь и отсутствии в Украине российских солдат-срочников

Также возможности программы компании позволяют упростить идентификацию людей, которые перемещаются через контрольно-пропускные пункты.

Тон-Тхат добавил, что не предлагал возможность пользования функционалом Clearview российскому правительству.

Технологии Clearview обычно не предназначены для публичного использования, но зачастую компания сотрудничает с правоохранительными органами, в частности в США она, по данным СМИ, используется детективами ФБР.

Как сообщалось ранее, россия всеми силами пытается оградить своих граждан от правдивой информации извне, для этого власти уже заблокировали соцсети Facebook и Twitter, а также ряд СМИ. 14 марта очередь дошла и до Instagram.