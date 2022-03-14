Дозволить опізнати вбитих окупантів та розвіяти кремлівські фейки: Україна отримає потужний інструмент

росія такої можливості не отримає

Директор компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат запропонував допомогу Міноборони України у розпізнаванні особи вбитих на території нашої країни окупантів.

Як повідомляє Reuters, компанія надала українському оборонному відомству безкоштовний доступ до їхньої системи розпізнавання облич.

Сама система Clearview AI має доступ до більш ніж 10 мільярдів фотографій, серед яких 2 мільярди взято з російської соцмережі "ВКонтакте".

Очікується, що це може допомогти встановити особи російських солдатів, які були ліквідовані на території України, оскільки зможе впізнати тіла навіть із пошкодженими обличчями швидше, ніж це можна зробити за відбитками пальців. Відповідно, це також спростить пошук їхніх родичів.

Крім того, очікується, що це дозволить розвіяти деякі фейки кремлівської пропаганди, наприклад, про кількість втрат та відсутність в Україні російських солдатів-строковиків.

Також можливості програми компанії дозволяють спростити ідентифікацію людей, котрі переміщуються через контрольно-пропускні пункти.

Тон-Тхат додав, що не пропонував можливості користування функціоналом Clearview російському уряду.

Технології Clearview зазвичай не призначені для публічного використання, але часто компанія співпрацює з правоохоронними органами, зокрема у США вона, за даними ЗМІ, використовується детективами ФБР.

Як повідомлялося раніше, росія всіма силами намагається захистити своїх громадян від правдивої інформації ззовні, для цього влада вже заблокувала соцмережі Facebook і Twitter, а також низку ЗМІ. 14 березня черга дійшла і до Instagram.