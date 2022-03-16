Зеленский ответил на фейк от российских хакеров (видео)

Оккупанты запустили фейк, что Зеленский якобы призвал сложить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на фейк от российских хакеров о том, что он якобы призвал украинцев сложить оружие в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Относительно последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие — я могу предложить сложить оружие только военным российской федерации и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи, так что никакое оружие мы складывать не собираемся до нашей победы", — сказал Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее Украина отреагировала на свежие заявления участника переговоров от рф, который заявил, что обсуждается шведско-австрийская модель (нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией, — прим.ред.). Председатель Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что подобные варианты для Украины не приемлемы.