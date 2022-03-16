Никаких вариантов: у Зеленского ответили на заявления путинских переговорщиков

Михаил Подоляк пояснил, какие условия по соглашениям необходимы Украине

Украина отреагировала на свежие заявления участника переговров от рф, который заявил, что обсуждается шведско-австрийская модель (нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией, — прим.ред.). Председатель Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что подобные варианты для Украины не приемлемы.

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"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные "гарантии безопасности". И никаких других моделей или вариантов", — твердо заявил Подоляк.

Он пояснил, какие условия необходимы Украине.

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"Что это значит? Во/первых, абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или будапештские. А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объёма оружия. И во/вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", — отметил председатель ОП.

"Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано напалать на соседей. В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности…", — подчеркнул Подоляк.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности прямой встречи путина и зеленского. Недавно песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.