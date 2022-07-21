Зеленскому не разрешили выступить на саммите международной организации: подробности скандала

Страны блока не смогли достичь согласия по этому вопросу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого сегодня пытались отправить в реанимацию вражеские хакеры, не повезло второй раз за день. Ему отказали в возможности выступить на саммите торгового союза Меркосур, объединяющего южноамериканские страны Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Венесуэлу.

Как передает парагвайское государственное агентство AIP, об этом сообщил заместитель министра экономических отношений и интеграции страны Рауль Кано Риккарди. По его словам, Зеленскому не разрешили выступить на саммите, потому что среди стран Меркосур не было консенсуса по этому вопросу. "Поэтому украинский коллега был проинформирован о том, что в таких обстоятельствах нет условий для разговора президента Украины с Меркосур", — сказал Риккарди.

Сообщается, что Зеленский обратился с просьбой пообщаться с участниками саммита, который проходит в Парагвае, к президенту страны Марио Абдо Бенитесу. Он хотел выступить по видеосвязи в четверг, 21 июля.

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Какая страна или страны выступили против участия украинского президента в саммите, Риккарди не сообщил. Впрочем, стоит отметить, что Бразилия, являющаяся членом Меркосур, также входит в блок БРИКС вместе с Индией, Китаем и россией, и последняя из перечисленных стран делает значительную ставку на это объединение в вопросах спасения своей экономики от западных санкций. Также Бразилия декларирует нейтралитет в позиции по поводу российской вооруженной агрессии в Украине.

Как сообщал Телеграф, две другие страны из блока БРИКС – Индия и Китай помешали достичь консенсуса в отношении Украины на июльской встрече министров финансов стран Большой двадцатки.