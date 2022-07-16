На саммите G20 страны не сумели договориться по Украине

Министры финансов стран "Большой двадцатки" не согласовали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине

В субботу, 16 июля, на 143-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что министры финансов на встрече G20 в Индонезии не сумели достигнуть общего знаменателя по поводу войны в Украине.

При этом страны G20 достигли "сильного консенсуса" в вопросе глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что стороны не сумели согласовать совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине, однако согласились с необходимостью решения проблемы обостряющейся продовольственной безопасности. Запад ввел против рф санкции, а вот несколько стран G20, включая Китай, Индию и ЮАР заняли более сдержанную позицию. К слову, Йеллен ранее заявляла, что российским чиновникам не место на саммите G20 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что невозможность договориться о коммюнике отражает слабость некогда мощной экономической группировки.

"Мы переживаем неуправляемый момент в мировой экономике, когда G20 парализована войной путина, а G7 не в состоянии управлять глобальными общественными благами", – сказал Кевин Галлахер, возглавляющий Центр политики глобального развития Бостонского университета.

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Ранее сообщалось, что в начале июня на встрече глав МИД G20 российского министра Сергея Лаврова публично унизили. После этого россиянин спешно покинул Индонезию.