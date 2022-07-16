Укр

На саммите G20 страны не сумели договориться по Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
117
Встреча министров финансов G20 Новость обновлена 16 июля 2022, 15:37
Встреча министров финансов G20

Министры финансов стран "Большой двадцатки" не согласовали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине

В субботу, 16 июля, на 143-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что министры финансов на встрече G20 в Индонезии не сумели достигнуть общего знаменателя по поводу войны в Украине.

При этом страны G20 достигли "сильного консенсуса" в вопросе глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что стороны не сумели согласовать совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине, однако согласились с необходимостью решения проблемы обостряющейся продовольственной безопасности. Запад ввел против рф санкции, а вот несколько стран G20, включая Китай, Индию и ЮАР заняли более сдержанную позицию. К слову, Йеллен ранее заявляла, что российским чиновникам не место на саммите G20 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что невозможность договориться о коммюнике отражает слабость некогда мощной экономической группировки.

"Мы переживаем неуправляемый момент в мировой экономике, когда G20 парализована войной путина, а G7 не в состоянии управлять глобальными общественными благами", – сказал Кевин Галлахер, возглавляющий Центр политики глобального развития Бостонского университета.

Ранее сообщалось, что в начале июня на встрече глав МИД G20 российского министра Сергея Лаврова публично унизили. После этого россиянин спешно покинул Индонезию.

Теги:
#Украина #G20 #Россия #Индонезия