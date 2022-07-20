ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти росії: що туди входить

Під санкції потраплять кілька десятків російських фізичних та юридичних осіб

У середу, 20 липня, Європейський Союз затвердив сьомий пакет санкцій проти країни-агресора російської федерації. Нові обмеження забороняють експорт золота та заморожують активи найбільшого банку "Сбербанк".

Про це у власному Twitter-акаунті повідомив заступник голови МЗС Литви Арнольдас Пранцкявічус.

"У ЄС щойно схвалили новий пакет санкцій проти росії, який включає заборону на золото, новий експортний контроль, заморожування активів "Сбербанку", санкції проти більш як 50 фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів, пропагандистів", — йдеться у повідомленні заступника голови литовського МЗС.

Варто зазначити, що за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа має намір продовжити всі чинні обмеження проти країни-агресора до кінця січня 2023 року, коли запланований наступний їх перегляд. Сьомий пакет санкцій європейські чиновники характеризували як "підтримку та узгодження".

А провідний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомляв, що персональні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб передбачатимуть замороження їх активів та обмеження свободи їх пересування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незабаром проти країни-агресора та її представників почнуть розробляти восьмий санкційний пакет.