У ЄС сказали, коли візьмуться за наступний пакет санкцій проти росії: подробиці

У Європі працюють над газовою незалежністю від рф

На тлі оголошення сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти росії в Європейскій комісії повідомили про терміни розробки наступного, восьмого санкційного пакету.

Про це у п’ятницю, 15 липня, повідомив на неформальній зустрічі міністрів Євросоюзу у Празі заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, передає "Польське радіо".

За його словами, роботу над наступним пакетом санкцій відносно російської федерації намічено на осінь поточного року.

Марош Шефчович зазначив, що Європейська комісія наразі має зосередитися на плані скоординованих дій, забезпеченні солідарності та заходах щодо захисту єдиного ринку газу до ЄС на випадок припинення постачання блакитного палива з російської федерації.

Це необхідно, сказав він, щоб Європа не стала "заручником Кремля з енергетичних питань".

Раніше Канада заявила про готовність збільшити санкційний тиск на ключові сфери економіки російської федерації. Зокрема, обмеження розповсюджуватимуться на нафтовий, газовий, хімічний і виробничий сектори, оскільки саме на них припадає понад 50% доходів федерального бюджету росії.