В ЕС сказали, когда примутся за следующий пакет санкций против россии: подробности
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В Европе работают над газовой независимостью от россии
На фоне объявления седьмого пакета санкций Европейского Союза против россии в Еврокомиссии сообщили о сроках разработки следующего, восьмого санкционного пакета.
Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил на неформальной встрече министров Евросоюза в Праге заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, передает "Польское радио".
По его словам, работа над следующим пакетом санкций в отношении россии намечена на осень текущего года.
Марош Шефчович отметил, что Европейская комиссия в настоящее время должна сосредоточиться на плане скоординированных действий, обеспечении солидарности и мерах по защите единого рынка газа в ЕС на случай прекращения поставок голубого топлива из россии.
Это необходимо, сказал он, чтобы Европа не стала "заложником Кремля в энергетических вопросах".
Как сообщалось, ранее Канада заявила о готовности увеличить санкционное давление на ключевые сферы экономики российской федерации. В частности, ограничения будут распространяться на нефтяной, газовый, химический и производственный секторы, поскольку именно на них приходится более 50% доходов федерального бюджета россии.