Штаты частично смягчили санкции против страны-агрессора

США предоставили разрешение некоторым своим компаниям торговать с россией при условии, что сделки будут касаться некоторых категорий товаров.

Как в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе американского Министерства финансов, санкционные ограничения были отменены по торговле пищевыми продуктами, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.

Кроме того, в Минфине дали объяснения по применению санкций против российской федерации в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг. В то же время в ведомстве отметили, что не запрещали россии экспортировать сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

"США не вводили санкций по производству, изготовлению, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудованию и лекарствам, связанным с россией", — отмечается в тексте сообщения.

Также известно, что в рамках отдельной генеральной лицензии Соединенных Штатов было разрешено осуществлять транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH (бывшей дочерней фирмы "Газпрома" рф Gazprom Germania GmbH) до 16 декабря.

Ранее Телеграф сообщал, что Канада заявила о готовности увеличить санкционное давление на ключевые сферы экономики российской федерации. В частности, ограничения будут распространяться на нефтяной, газовый, химический и производственный сектора.