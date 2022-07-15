ЕС объявил о седьмом пакете санкций против россии: что в него войдет

Главное ограничение коснется золота, торговлю продуктами питания не будут запрещать

На фоне частичного смягчения антироссийских санкций со стороны США Еврокомиссия объявила о будущем усилении наложенных ограничений и разработке седьмого санкционного пакета. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ведущего дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Как сообщила в Twitter фон дер Ляйен, Европа намерена продлить все существующие ограничения до конца января 2023 года, когда запланирован следующий их пересмотр. Новый пакет чиновники описывают, как санкции "поддержки и согласования". Боррель подчеркнул, что в седьмом пакете будут расширены списки российских физических и юридических лиц, активы которых заморозят, а им лично ограничат свободу передвижения. Кроме того, в пакет войдет эмбарго на импорт российского золота в Европу и усилен контроль за экспортом в рф технологий двойного назначения и передовых разработок.

Впрочем, еврочиновники особо подчеркнули, что они будут действовать в интересах глобальной продовольственной безопасности. Поэтому ограничений на торговлю сельхозпродукцией между россией и третьими странами не будет.

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Предложенные Еврокомиссией санкции теперь обсудят все 27 стран Евросоюза. Точные сроки пока неизвестны.

Напомним, пока российское руководство делает вид, что санкции не действуют, тамошний хоккейный тренер Владимир Плющев выразил опасение, что россиянам скоро запретят даже ходить в туалет.