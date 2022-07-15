ЄС оголосив про сьомий пакет санкцій проти росії: що до нього увійде

Головне обмеження торкнеться золота, торгівлю продуктами харчування не заборонятимуть

На тлі часткового пом’якшення антиросійських санкцій з боку США, Єврокомісія оголосила про майбутнє посилення накладених обмежень і розробку сьомого санкційного пакету. Про це йдеться у спільний заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та провідного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Як повідомила у Twitter фон дер Ляєн, Європа має намір продовжити всі існуючі обмеження до кінця січня 2023 року, коли запланований наступний їх перегляд. Новий пакет чиновники описують, як санкції "підтримки та узгодження". Боррель наголосив, що у сьомому пакеті буде розширено списки російських фізичних та юридичних осіб, активи яких заморозять, а їм особисто обмежать свободу пересування. Окрім того, у пакет увійде ембарго на імпорт російського золота до Європи та посилено контроль за експортом до рф технологій подвійного призначення та передових розробок.

Втім, єврочиновники окремо наголосили, що вони діятимуть в інтересах глобальної продовольчої безпеки. Тому обмежень на торгівлю сільгосппродукцією між росією та третіми країнами не буде.

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Запропоновані Єврокомісією санкції тепер мають обговорити усі 27 країн Євросоюзу. Точні строки цього наразі невідомі.

Нагадаємо, поки російське керівництво робить вигляд, що санкції не діють, тамтешній хокейний тренер Володимир Плющев висловив побоювання, що росіянам скоро заборонять навіть ходити в туалет.