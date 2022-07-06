"Незабаром заборонять росіянам ходити в туалет": у рф поскаржилися на санкції Заходу

Санкції б'ють рф і в спорті

У росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, яке триває вже 133 дні, розповіли про безпрецедентний тиск Заходу.

Відповідний коментар колишнього тренера збірної росії з хокею Володимира Плющева доступний на ТАСС.

За словами Плющева, Захід тисне на росію економічними, гуманітарними, військовими та спортивними санкціями. Володимир вважає, що цей тиск закінчиться, коли завершиться "спецоперація" в Україні, або до осені, коли Європа почне топити дровами. Крім того, екстренер збірної рф заявив, що після дискваліфікації гімнаста Івана Куляка за букву Z, росіянам незабаром можуть заборонять ходити в туалет.

"Все направили проти нас, по всім питанням – економічним, гуманітарним, військовим, спортивним. А ви думали, для нас тут зроблять виняток? Я думаю, вся ця справа буде скасована, коли закінчиться "спецоперація", а можливо трохи раніше – ближче до осені, коли дровами почнуть опалювати Європу, тоді замислюватимуться, вони розуміють лише розмову з позиції сили.

Навіщо подавати до Спортивного арбітражного суду? Щоб вислухати якусь невиразну відповідь? Вже неодноразово це доводилося, що це марно, вигадували допінги, яких немає. Намагатися треба тоді, коли ти впевнений у своїх силах, коли впевнений, що тебе почують.

Зараз ось нашому гімнасту [Івану Куляку] заборонили виступати на наших же змаганнях, тобто до такої ручки все дійшло – російський спортсмен не може виступати на російських стартах лише через наявність символу Z на майці, так скоро в туалет заборонять ходити", — сказав Плющев.

Раніше повідомлялося, що збірну росії усунули від ЧС-2023 з хокею. рф також програла апеляцію в цій справі.