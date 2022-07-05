росію красиво "послали" на міжнародному рівні: подробиці

З агресором не хочуть грати

У вівторок, 5 липня, на 132-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародна федерація хокею (IIHF) відхилила апеляцію Федерацій хокею росії (ФХР) та Білорусі (ФХБ).

Усунення збірних росії та Білорусі з хокею залишається чинним, передає офіційний сайт IIHF.

Повідомляється, що незалежна дисциплінарна рада IIHF відхилила скарги ФХР та ФХБ на рішення ради IIHF про відмову у допуску національних збірних до міжнародних змагань. Комісія зазначила, що апеляції відхилені, оскільки рішення ради IIHF були визнані не санкцією, а реалізацією безпекової політики, яка не носить дискримінаційного характеру.

Дисциплінарна рада IIHF також вирішила відкликати у росії право на проведення молодіжного та дорослого чемпіонатів світу 2023 року, а також відмовилася призначати російських арбітрів на міжнародні турніри.

Раніше повідомлялося, що росію можуть допустити на ЧС-2023 з хокею, але з однією умовою. До речі, у рф почалася істерика через усунення збірної від ЧС-2023.

Нагадаємо, в рф хочуть заборонити російським хокеїстам їхати в НХЛ.